Eric Bailly menacé, maudit et harcelé par un agent sur WhatsApp

La malédiction a-t-elle frappée Eric Bailly ? Samedi, dans la défaite des siens face au rival Fenerbahçe (1-3), le défenseur central de 29 ans a offert deux pénaltys à ses adversaires, dont un transformé par Tadic (63e). Une performance globale catastrophique de la part de l’Ivoirien, qui a été - comme quatre de ses coéquipiers - exclu du groupe jusqu’à nouvel ordre. Le ciel est en train de tomber sur la tête de Bailly, qui explique au Mirror avoir été maudit par un agent. En effet, l’ancien joueur de Manchester United a reçu une série de messages WhatsApp d’un agent, qui réclame de l’argent dans le cadre du transfert qui a amené Eric Bailly à Besiktas en septembre dernier.

Celui-ci est visiblement très en colère, à tel point qu’il envoie de nombreuses menaces à travers l’application WhatsApp. Pire, il aurait maudit l’Ivoirien. «Je suis heureux de voir ce que ma malédiction vous fait. Vous n’êtes pas un homme. Tu es un grand Mickey Mouse. Je ne vous laisserai pas me baiser dans mon propre pays. Vous verrez ce qui se passera une fois que j’aurai ouvert un dossier de fraude contre vous», peut-on lire sur les messages de l’agent en question. Mais Bailly assure n’être représenté que par son oncle, Severin Bohui, qui insiste au Mirror que personne d’autres que lui n’est impliqué dans le transfert de l’ex-mancunien : «j’ai demandé à Eric s’il avait signé un contrat d’intermédiation avec ce type, il a répondu non. J’ai aussi demandé au club s’ils connaissaient ce type ou s’ils lui avaient demandé de parler à Eric en leur nom, ils ont également répondu non. C’est la même vieille histoire d’agents essayant de conclure des affaires.» Une affaire étrange qui plane sur l’ancien olympien…