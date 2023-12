Besiktas décide d’exclure cinq de ses stars

Battu hier par Fenerbahçe (3-1) dans un derby stambouliote très tendu, Besiktas glisse à la cinquième place de la Süper Lig et se retrouve déjà à 14 points de Galatasaray et de son adversaire du jour. Une rencontre difficile pour les Aigles Noirs qui ont décidé de sanctionner ce lundi cinq joueurs de l’équipe première. Ce sont d’ailleurs des joueurs très connus en France puisqu’ils sont tous passés par la Ligue 1.

Ainsi, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’effectif comme expliqué dans un communiqué. «Il est annoncé que Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’équipe en raison de mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe. Notre travail sur la nouvelle structure du personnel se poursuit» a annoncé la formation turque.