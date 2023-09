Les débuts idylliques de Neymar avec Al-Hilal !

La suite après cette publicité

C’était le rendez-vous de ce vendredi en Arabie saoudite. Attendu comme une rockstar suite à son arrivée en grande pompe à Al-Hilal, il y a un mois jour pour jour, Neymar allait disputer ses premières minutes contre Al-Riyadh. Dans une rencontre a priori facile, le virtuose brésilien était programmé pour rentrer en seconde période alors que la rencontre serait sûrement déjà pliée. Dès lors, l’ancien du PSG aurait alors une seule mission : enchanter les fans du club de Riyad.

Et la première partie du plan s’est déroulée à merveille. Largement supérieurs à leurs adversaires, les ouailles de Jorge Jesus ont déroulé et sont rentrés à la pause avec un avantage confortable de deux buts d’avance. Face à cette supériorité au score et sur le terrain, le technicien portugais a décidé d’encore faire plus plaisir à ses supporters en faisant rentrer Neymar à la 64e minute. C’est alors que la deuxième partie du plan s’est encore mieux passée que prévu alors que Neymar a foulé son nouvel antre sous les encouragements chaleureux de ses nouveaux supporters.

Une passe décisive et un penalty provoqué

D’entrée de jeu, alors qu’il était gêné par une blessure musculaire qui a tronqué sa préparation estivale avec son nouveau club, Neymar a semblé très affuté. Développant une affinité avec ses nouveaux coéquipiers, l’ancien de Santos a fait parler sa classe en participant au troisième but des siens. En effet, trouvé dans l’axe, il a adressé une passe bien sentie qui aurait pu être décisive si Malcom avait mis plus de puissance et alors que Nasser Al-Dawsari a finalement poussé le ballon dans le but vide. Par la suite, Neymar a enfin obtenu sa passe décisive en délivrant un caviar pour ce même Malcom qui ne s’est pas fait prier pour inscrire le quatrième but des siens. Très remuant, le joueur formé à Santos a donné le tournis aux défenseurs adversaires et a provoqué un penalty en toute fin de rencontre suite à une main naïve de son vis-à-vis.

Souvent au cœur de "Penalty Gate" au PSG avec Edinson Cavani ou encore Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne a sagement laissé Salem Al-Dawsari, considéré unanimement comme le meilleur joueur saoudien dans le Golfe, conclure la sentence. Voulant désormais inscrire un but, le Brésilien a eu deux bonnes occasions mais a buté sur le gardien Campaña dont l’un des arrêts sur Neymar a profité à Salem Al-Dawsari qui s’est ainsi offert un doublé. Avec ses débuts rêvés, Neymar a montré qu’il en avait encore sous le pied et le tournis qu’il a donné à ses adversaires en une demi-heure laisse présager le meilleur sur la suite de son aventure saoudienne.