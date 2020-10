Équipe de France : Eduardo Camavinga a encore crevé l'écran

La suite après cette publicité

C'est une habitude, tout va très vite avec Eduardo Camavinga (17 ans). Devenu le plus jeune international d'après-guerre le mois dernier face à la Croatie (4-2), le milieu de terrain a écrit une nouvelle ligne de sa légende ce mercredi, contre l'Ukraine (7-1).

En ouvrant le score, d'une astucieuse reprise acrobatique, dès la 9e minute, le Rennais, qui était titularisé pour la première fois en Bleu par Didier Deschamps, est le devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France d'après guerre, à 17 ans et 11 mois.

Deschamps est conquis

Plus que son but, le jeune homme a livré une prestation plutôt convaincante, bon à l'animation et entreprenant, pendant l'heure passée sur la pelouse du Stade de France. Si tout n'a pas forcément été parfait, son sélectionneur, lui, semble clairement sous le charme, comme il l'a expliqué au micro de L'Équipe. «Il fait des choses que les choses font peut-être moins ou moins bien», a-t-il confié avant de poursuivre.

«Déjà incontournable ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de concurrence. Si je le mets d’entrée, c’est que j’ai confiance en lui. Il a cette aisance technique, un peu de réussite sur son but. Il est au niveau des autres, même s'il y a beaucoup de concurrence, à partir du moment où je l’ai pris, il est dans le jeu. Il fait voir», a-t-il conclu. À quelques mois de l'Euro, le précoce gaucher a marqué de sérieux points. À confirmer, évidemment, mais la promesse est belle.