Younousse Sankharé a peur pour sa vie

Exilé en Turquie, à Giresunspor, Younousse Sankharé (32 ans) est au plus mal. Le milieu de terrain, apparu à 9 reprises seulement toutes compétitions confondues, a confié à L'Équipe qu'il avait peur pour sa vie alors qu'il est l'objet de menaces de la part de son club.

«Je sens que le climat est hostile. (...) Je m'inquiète vraiment pour ma sécurité. (...) À partir d'un moment, on me donne des amendes pour tout et n'importe quoi, sans me répondre», a expliqué l'ancien Parisien, à qui on a coupé l'électricité, menacé par le président du club en personne. «Je retiens les supporters depuis longtemps. Désormais, s'il t'arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème», lui a-t-il lancé. Ambiance.