Le Real Madrid va signer un autre Vinicius

Le Real Madrid de Florentino Pérez semble raffoler des jeunes Brésiliens. En plus des transferts de Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Reinier, actuellement prêté à Dortmund, les Merengues ont été liés à la pépite de 15 ans évoluant à Palmeiras, Endrick. Cependant, Marca évoque ce jeudi un autre joueur avec l'arrivée imminente d'un jeune latéral droit brésilien qui se prénommerait comme le jeune ailier gauche qui explose cette saison.

La suite après cette publicité

En effet, Vinicius, l'autre, âgé de 18 ans, était arrivé au Shakhtar Donetsk en janvier dernier en provenance de l'International Porto Alegre. La guerre en Ukraine l'a empêché de disputer la moindre rencontre et il pourrait d'ores et déjà signer au Real Madrid. Le Brésilien doit finaliser sa visite médicale et il pourra s'engager avec la Castilla du Real Madrid, avant de peut-être évoluer avec les professionnels.