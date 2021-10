Le groupe de Saint-Étienne pour affronter l'OL

Ce dimanche soir à 20h45, l'AS Saint-Étienne accueille l'Olympique Lyonnais pour un derby qui s'annonce d'ores et déjà bouillant. Lanterne rouge de Ligue 1, les Verts connaissent un début de saison cauchemardesque et auront ainsi l'occasion de relever la tête et lancer leur saison face à son rival historique.

Pour cette rencontre Claude Puel a décidé de convoquer un groupe de 22 joueurs où Assane Diousse est de retour tandis qu’El Hadji Dieye fait sa première apparition en professionnel.

Le groupe de l'AS Saint-Étienne

Gardiens : Bajic, Green, Fall

Défenseurs : Kolodziejczak, Moukoudi, Trauco, Nadé, Sow

Milieux : Aouchiche, Camara, Diousse, Gourna, Neyou, Boudebouz, Youssouf

Attaquants : Bouanga, Hamouma, Ramirez, Dieye, Khazri, Krasso, Nordin

