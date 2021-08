Rennes-Rosenborg : les compositions officielles

Qualifié pour la Ligue Europa Conference, nouvelle compétition de l'UEFA, Rennes reçoit Rosenborg ce jeudi à 20 heures dans le cadre du match aller des barrages. Pour cette rencontre, Bruno Genesio aligne un onze de départ sans réelle surprise. Les Bretons débuteront la rencontre dans un 4-3-3 où Gomis sera protégé par un quatuor défensif composé de Traoré, Badé, Aguerd et Meling. Au milieu de terrain, à noter que la nouvelle recrue Baptiste Santamaria, tout juste arrivé, est aligné aux côtés de Bourigeaud et Tait. Devant, le coach rennais aligne un trio offensif alléchant sur le papier : Doku, Terrier, Sulemana.

Coté norvégien, Age Hareide réalise ce déplacement sans Henriksen, Skjelbred et Wiedesheim-Paul, restés à l'infirmerie. Il aligne ainsi un 4-3-3 où le dernier rempart Hansen est accompagné de ses quatre défenseurs Reitan, Eyjolfsson, Hovland et Andersson. Dans l'entrejeu, l'ancien rennais Tettey est soutenu par Hoff et Tagseth. Sur le front de l'attaque, Stefano Vecchia a été préféré à Emil Konradsen Ceide et officiera aux côtés d'Holse et Islamovic, titulaire en pointe.

La composition officielle de Rennes : Gomis - Traoré (cap.), Badé, Aguerd, Meling - Bourigeaud, Santamaria, Tait - Doku, Terrier, Sulemana

La composition officielle de Rosenborg : Hansen (cap.) - Reitan, Eyjolfsson, Hovland, Andersson - Hoff, Tettey, Tagseth - Holse, Islamovic, Vecchia