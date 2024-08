Sunderland - OM: les compositions officielles

L’Olympique de Marseille affronte Sunderland (Championship) en match amical ce samedi à 16h00. L’OM s’organise en 4-2-3-1 avec Blanco aux cages. En défense, on retrouve Merlin, Balerdi, Brassier et Meïté. Kondogbia et Højbjerg sont au milieu de terrain. Et enfin, Murillo, Henrique et Harit vont épauler Moumbagna, qui occupe la pointe de l’attaque marseillaise.

La suite après cette publicité

Sunderland s’articule également en 4-4-2 avec Patterson aux cages. En défense, on retrouve Hume, O’Nien, Alese et Cirkin. Neil, Browne, Jobe et Roberts occupent le milieu de terrain. Et enfin, Clarke et Mayenda vont animer l’attaque de Sunderland.

Les compositions:

Olympique de Marseille: Blanco – Merlin, Balerdi, Brassier, Meïté – Kondogbia, Højbjerg - Murillo, Henrique, Harit – Moumbagna

Sunderland: Patterson - Hume, O’Nien, Alese, Cirkin - Neil, Browne, Jobe, Roberts - Clarke, Mayenda.