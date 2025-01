PSG : les détails de l’approche de Galatasaray pour Asensio

Poussé vers la porte de sortie par Luis Enrique, Marco Asensio n’a plus d’avenir au Paris Saint-Germain. Annoncé de retour au pays, l’ancien pensionnaire du Real Madrid a également la cote en Turquie. Plus tôt dans l’après-midi, les médias turcs indiquaient que Galatasaray était intéressé.

Ce soir, nous sommes en mesure de vous affirmer que l’intérêt des Stambouliotes est bel et bien réel. Et ce n’est pas tout. Galatasaray souhaite en effet un transfert sec et non un prêt. Jorge Mendes est à la manœuvre et a déjà transmis l’offre au joueur, qui n’est pas intéressé pour le moment. Affaire à suivre.