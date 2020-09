Le FC Porto surveille Riqui Puig

Milieu de terrain formé à la Masia, Riqui Puig (21 ans) est l'un des grands espoirs du FC Barcelone. En fin de saison dernière, il s'était frayé une place dans l'effectif de Quique Setién. Invité au départ par Ronald Koeman qui aimerait le voir évoluer en prêt, le joueur espère rester afin de se battre pour sa place.

Si la situation n'a pas vraiment évoluée deux clubs se sont positionnés, le FC Porto et le PSV Eindhoven. D'après les informations de Record, le club portugais est particulièrement séduit par le joueur et étudie la modalité de l'offre qu'il proposera au FC Barcelone. Reste désormais à savoir si l'approche des Dragoes séduira le joueur ou si le désir de s'imposer à Barcelone sera plus fort.