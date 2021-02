Alvaro Gonzalez se verrait bien finir à l’OM !

Entre les supporters de l’OM et Alvaro Gonzalez, c’est l’amour fou depuis son arrivée dans la cité phocéen il y a deux ans. Régulièrement performant et combatif, le défenseur espagnol a su se faire une place dans le cœur des supporters marseillais à tel point qu’il envisage de rester encore très longtemps en France.

Interrogé par AS sur sa fin de carrière, l’ancien de Villarreal confirme qu’il se sent très bien à l’OM et espère rester encore très longtemps là-bas. « La vérité est que je me sens très à l'aise ici à Marseille, je me suis beaucoup identifié au club et aux gens qui, en général, m'aiment beaucoup, donc ça ne me dérangerait pas de rester ici pendant des années », a-t-il expliqué avant d’évoquer son envie d'aussi finir sa carrière dans son club formateur. « S'il y avait un endroit que je devrais choisir après l’OM, ce serait Santander. À cause de ce qu'elle a été pour moi. Parce que je suis ici grâce à mon travail, mais mon travail, je l'ai fait à Santander, dans un club qui m'a tout donné quand j'étais enfant et qui m'a fait débuter en première division. »