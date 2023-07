Le FC Barcelone veut jouer un sale coup à Jules Koundé, la clause faramineuse de Vinícius Júnior au Real Madrid

Xavi veut imposer Koundé en latéral

En Espagne, à Barcelone, L’Esportiu lâche une véritable bombe concernant Jules Koundé ! Le Français a pas mal dépanné la saison dernière au poste de latéral droit, à son grand désarroi. Et comme l’indique le quotidien catalan, ce n’est «pas si provisoire» ! «Koundé, même s’il ne se réjouit pas, est à nouveau candidat pour occuper le poste d’arrière droit, un poste que le Barça n’a pas stabilisé depuis le départ de Dani Alves en 2016.» Reste à savoir comment va réagir l’international français qui a plusieurs fois indiqué que son poste de prédilection était en défense centrale. Des rumeurs de départs avaient même fleuri ces derniers mois…

Le Real sort les barbelés pour Vinícius Jr

À Madrid, c’est Vinícius Júnior qui fait la Une de AS ce matin ! Et le journal madrilène nous gratifie d’une superbe couverture où le Brésilien arbore une protection de football américain et cela a un sens avec le titre placardé : «armure galactique» qui fait référence à la nouvelle clause libératoire du joueur madrilène depuis la signature de son nouveau contrat avec le Real Madrid. «La clause de Vinicius passe à 1 milliard d’euros. Il a été renouvelé jusqu’en 2027 depuis la saison dernière et le club devrait l’annoncer à la fin de ses vacances.» Bref, le Real Madrid a blindé sa star pour empêcher toutes manigances d’autres clubs !

Le Barça avance sur son mercato

De son côté, Mundo Deportivo annonce que «Xavi veut Romeu» ! «L’entraîneur donne le feu vert pour le pivot de Gérone, qui correspond au profil, au style et au coût économique. Il veut que le poste soit couvert lorsque le Barça commencera la pré-saison.» Enfin, Sport annonce que la pépite Arda Güler a tranché pour son avenir. Le Turc veut jouer pour le FC Barcelone ! «Le club catalan espère recevoir prochainement l’accord définitif pour la signature du joueur turc. Il resterait un an à Fenerbahçe, mais le Barça disposerait d’une clause pour le recruter en janvier.» Les Blaugranas chiperaient un joueur convoité par toute l’Europe !