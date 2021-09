EdF : Jérôme Rothen défend Karim Benzema et accable Didier Deschamps

Depuis quelques matchs, l'équipe de France n'y arrive plus. Les champions du monde en titre restent désormais sur quatre rencontres sans succès depuis l'Euro 2020, où ce début de mauvaise série a démarré par un nul en Hongrie. Depuis, les Bleus ont buté sur le Portugal avant d'être éliminés par la Suisse en huitième de finale du championnat d'Europe des nations, alors que la Bosnie est venue chercher un point à Strasbourg ce mercredi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Selon Jérôme Rothen, au micro de son émission Rothen S'enflamme sur les ondes de RMC, Didier Deschamps est le principal responsable de cette mauvaise passe tricolore, alors que certains pointent du doigt le retour de Karim Benzema en sélection.

«Bien sûr que Karim Benzema n'est pas le responsable des mauvais résultats, même son retour, qui n'a pas crée de tensions particulières. […] Il a renforcé l'équipe de France. Le problème, c'est comment on gère, comment on a géré l'équipe, avec Karim Benzema. La faute elle est d'abord de Didier Deschamps. C'est lui qui est en place et qui doit mettre un système de jeu en avant. Il doit peut-être se réinventer, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Il a été dans la facilité, on l'a encore vu contre la Bosnie : "je mets les trois devants et vous ne m'embêtez pas, vous vous débrouillez à faire les offensives." Il s'est rendu compte qu'en mettant Benzema, il n'y avait peut-être pas de complicité avec Antoine Griezmann et que le statut de Griezmann en prend un coup. Il devient presque un remplaçant en équipe de France, contrairement à avant où il était le leader de notre équipe», a notamment confié l'ancien joueur du PSG. DD tentera de répondre dès ce samedi, en retrouvant la victoire en Ukraine.