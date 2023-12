C4 : plusieurs supporters polonais inculpés à Birmingham

Alors que le Legia Varsovie a chuté contre l’Aston Villa, de graves échauffourées ont eu lieu à Birmingham entre des supporters anglais et polonais. Près de 46 personnes, la majorité étant polonaise, ont été arrêtées en marge de la rencontre : «Conformément aux règles de l’UEFA et au droit commun, l’Aston Villa FC, en tant qu’hôte, est responsable, avec les services locaux, d’assurer un niveau de sécurité approprié : au stade et à proximité immédiate. Avant le match contre l’Aston Villa FC, nous avons souligné que nous ne sommes responsables que des personnes qui entrent dans le secteur invité sur la base des billets qui nous sont fournis. Aucun club ne peut être tenu responsable du comportement de personnes non identifiées ne disposant pas de billets pour le match», s’est dédouané le club polonais dans son communiqué officiel.

«En tant que club, nous respecterons toujours les normes les plus élevées, conformément aux règlements de l’UEFA. Nous attendons le même comportement de la part des représentants d’autres clubs. Nous sommes prêts et ouverts à présenter davantage de preuves à l’UEFA concernant le comportement et le travail de la police britannique et de l’Aston Villa FC», est-il écrit dans la suite de la missive. Pour rappel, cinq policiers ont été légèrement blessés dans ces «troubles graves» qui ont eu lieu à l’extérieur du stade. Aucun supporter polonais n’a été autorisé à rentrer dans l’enceinte du stade anglais pour raisons sécurités. Plusieurs polonais ont tenté de pénétrer dans le stade sans billet.