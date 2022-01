Alcoyano - Real Madrid : les compos sont là !

Avant le choc face à Valence de samedi et le Clasico en demies de Supercoupe d'Espagne de mercredi prochain, le Real Madrid a une rencontre qui à prime abord semble un peu plus tranquille ce soir, face à l'Alcoyano... Seulement, les fans merengues s'en souviennent : c'est cette même équipe de troisième division qui avait sorti les Madrilènes l'an dernier, il y a un tout petit peu moins d'un an, lors du troisième tour de cette Copa del Rey. Un déplacement dans la région de Valence plutôt piège donc pour le club de la capitale, qui n'a plus remporté ce titre depuis 2014.

Pour ce match de seizième de finale, le premier dans cette édition 2021/2022 pour l'équipe de Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien fait tourner son équipe, même s'il conserve sa charnière titulaire composée de Militao et d'Alaba, avec Casemiro toujours devant eux. On notera la présence de Camavinga également au milieu, alors que Mariano est titularisé pour la deuxième fois de la saison.

Suivez le match sur notre live commenté.

Les compositions

Alcoyano : à suivre.

Real Madrid : Lunin - Nacho, Militao, Alaba, Marcelo - Fede Valverde, Casemiro, Camavinga - Rodrygo, Mariano, Hazard.