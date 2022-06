L'AJ Auxerre recrute Youssouf M'Changama

L'AJ Auxerre vient d'officialiser ce jeudi la signature du milieu de terrain comorien Youssouf M'Changama en provenance de l'En Avant Guingamp. Il signe un contrat de deux ans avec le club promu en Ligue 1 cette saison, assorti d'une année supplémentaire en option. D'abord proche du FC Nantes, l'international aux 48 sélections (10 buts) n'a finalement pas trouvé d'accord avec les Canaris comme nous vous le révélions en début de semaine.

L'AJA s'offre un joueur libre de tout contrat avec de l'expérience (202 matches en Ligue 2) mais qui jouera la première saison de sa carrière dans l'élite en août prochain. Durant l'exercice dernier, il a inscrit 9 buts et délivré 15 passes décisives en championnat sous le maillot guingampais, remportant également le prix du plus beau but UNFP de l'antichambre du football français.