Nantes : ça se complique très fortement pour Youssouf M’Changama

Après avoir officialisé son départ de l'En Avant de Guingamp, Youssouf M’Changama (31 ans) devait s'engager avec le FC Nantes. Tout était bouclé et il ne manquait plus que la visite médicale pour finaliser l'opération qui avait tout du coup parfait pour le vainqueur de la Coupe de France qui s'offrait pour zero euro l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 la saison passée aux 15 passes décisives et 9 buts la saison dernière et qui avait également remporté le trophée UNFP du but de l'année.

Oui mais voilà, l'international comorien n'a rien signé et il y a de fortes chances qu'il ne débarque jamais sur les bords de l'Erdre. Selon une source interne du club, la cellule de recrutement a émis des doutes sur le joueur auprès d'Antoine Kombouaré. Le technicien Kanak n'est plus convaincu, et s'est donc résigné a ne plus recruter le 2e meilleur passeur de L2 sauf incroyable retournement de situation.