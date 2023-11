OL-LOSC : la frustration de Jake O’Brien après un nouveau revers

Encore une défaite pour l’OL, à domicile face au LOSC ce dimanche soir (0-2). Après ce nouveau revers, le défenseur central irlandais, Jake O’Brien, s’est arrêté dans les couloirs du Groupama Stadium pour répondre aux question de Prime Video. Malgré la crise totale et le terrible début de saison des Gones, l’ancien joueur de Molenbeek ne veut pas baisser les bras :

«On voulait jouer, on a raté beaucoup d’occasions. Ils ont mis deux buts. Oui, je comprends ce que veut faire le coach, je ne pense pas que ce soit le problème. Il faut qu’on se concentre et qu’on montre de la solidité pour se sortir de cette situation. Il y a encore beaucoup de chemin, on doit continuer, même si c’est frustrant aujourd’hui »