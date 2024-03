L’étonnant salaire annuel d’un arbitre de Ligue 1

Dans un temps ancien, les arbitres officiants en première division française occupaient un job à côté, que ce soit kiné, agent territorial ou même policier. Mais depuis quelques années désormais le métier s’est professionnalisé. Si les arbitres de Ligue 1 sont bien loin de pouvoir prétendre au salaire d’une star du foot (Kylian Mbappé émarge à 6 M€ brut par mois au PSG), ils sont bien lotis et font de l’arbitrage un job à temps plein pour le moins lucratif.

Mais alors combien gagne par mois un homme en noir ? Dans sa traditionnelle enquête sur les salaires du football professionnel français, L’Équipe a dévoilé quelques chiffres intéressants. Selon le quotidien sportif, un arbitre de Ligue 1 gagne en moyenne 7239 € brut par mois d’indemnité de préparation auquel il faut rajouter des indemnités de matches (3375 €). Quant aux arbitres assistants, ils sont forcément moins rémunérés, de 4666 € (+1646 € d’indemnité de match) pour un assistant L1 de première catégorie, à 2553 € (+1646 € d’indemnité de match) pour un assistant L1 de deuxième catégorie.

Un salaire digne d’un bon joueur de Ligue 2 pour les meilleurs arbitres

En moyenne, un arbitre de Ligue 1 touche donc une indemnité brute de 165 000 € soit 13 750 € par mois. Un montant qui peut sacrément augmenter pour les arbitres français "Elite UEFA" qui sont habilités à officier dans les compétitions internationales, à savoir Ligue des Champions, Ligue Europa, ou lors de matches entre sélections, et qui bénéficient en outre d’un bonus mensuel de 2 000 € payé par l’UEFA. Prenons l’exemple de l’arbitre le plus célèbre d’entre eux actuellement à savoir Clément Turpin. Ce dernier a touché 260 000 € de salaire l’an passé, soit 21 600 € selon les calculs de L’Équipe. Un montant équivalent au salaire d’un joueur moyen de L2. Pour atteindre ce salaire, Turpin a arbitré notamment 21 matches de L1, 6 matches de LdC, 1 de Ligue Europa et de nombreux matches internationaux. Un joli montant.

Mais attention, si la LFP a versé l’an passé 17,2 M€ à la FFF pour la gestion des arbitres du football professionnel français, tout l’argent ne rentre pas directement dans les caisses de ces derniers. Il faut comprendre que l’arbitre de Ligue 1 n’est pas salarié de la FFF, bien qu’il soit soumis à un rythme opérationnel imposé par la Fédération Française de Football, mais bel et bien un indépendant. Dès lors et comme l’indique le Syndicat des Arbitres du Football d’Elite, ces émoluments reçus constituent un chiffre d’affaires et non une rémunération nette. Car sur la somme obtenue, il faut enlever 30 à 35% de charges structurelles (telles qu’un suivi médical individualisé, des frais d’ostéopathie et de kiné, des entraînements spécifiques, des cours de langues étrangères, etc)…