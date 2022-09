PL : calendrier en péril à cause des reports

Ça avance cas par cas en Premier League concernant le calendrier des rencontres. Le décès de la Reine Elizabeth II ainsi que ses funérailles lundi prochain demandent beaucoup de sécurité, de protection, ce qui en fait moins pour les matchs de Premier League, qui doivent être bien encadrés. C'est pour cela que des matchs ce week-end comme Manchester United-Leeds et Chelsea-Liverpool sont reportés, pour cause de possibles débordements et pas assez de force de police.

La suite après cette publicité

« Après des consultations approfondies avec les clubs, la police, les groupes consultatifs de sécurité locaux et d'autres autorités compétentes, il n'y avait pas d'autre choix que de reporter les trois matches », a annoncé la Premier League. Trouver de nouvelles dates sera un véritable casse-tête à gérer pour les organisateurs entre championnat, coupes nationales et coupes d'Europe, avec une Coupe du monde coupant le calendrier en deux.