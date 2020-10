LdC : Éric Maxim Choupo-Moting avait prévenu Neymar pour le Bayern

La suite après cette publicité

Présenté officiellement comme nouveau renfort du Bayern Munich, Éric Maxim Choupo-Moting n'a pas pu éviter les questions sur l'affrontement entre le club bavarois et son ancienne équipe, le Paris SG, en finale de Ligue des Champions, fin août. Et le Camerounais avait prévenu Neymar et ses partenaires de l'époque.

«Je suis tout à fait honnête : j'ai parlé aux gars avant le Final 8 et j'ai dit que le Bayern était mon favori. Je l'ai dit à Ney et à je ne sais plus qui exactement. Beaucoup avaient dit le Barça ou d'autres clubs», a-t-il raconté. Visionnaire.