Nice : Franck Haise répond à la rumeur Rennes

Quittant le RC Lens cet été pour rejoindre l’OGC Nice, Franck Haise réalise une saison correcte, mais sans relief. Actuellement sixième de Ligue 1, le coach français est dans les clous même si on attend encore un peu plus des Aiglons. Alors qu’à Rennes le président Arnaud Pouille, qui avait travaillé avec lui à Lens, a enrôlé deux anciens Nordistes avec Seko Fofana et Brice Samba, le nom de Franck Haise est revenu régulièrement du côté du club breton.

Une rumeur que ce dernier a tenu à démentir en conférence de presse :«moyens subtils ou pas, Rennes fait son recrutement et veut améliorer son équipe. Des joueurs de qualités sont arrivés et il est possible que d’autres arrivent. Ils ont envie d’être ambitieux et font le recrutement pour. Que ce soit des joueurs que je connais, c’est un autre problème, mais je suis l’entraîneur de Nice. La subtilité, on n’est pas là.»