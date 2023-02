LOSC : ça chauffe entre Paulo Fonseca et Olivier Létang !

La suite après cette publicité

Sixième au classement de Ligue 1 après 21 journées, le LOSC a d’abord réalisé une belle première partie de saison (10 victoires, 4 nuls et 5 défaites) avant de tomber à Nice et d’être tenu en échec à domicile face à Clermont. Malgré ces cinq points perdus en deux rencontres, les Dogues restent au contact du top 5 et ont même l’occasion de revenir à trois points provisoires de l’AS Monaco, en déplacement à Clermont, et ainsi se relancer dans la course à l’Europe.

Derrière ce renouveau de la formation nordiste, on retrouve l’entraîneur portugais Paulo Fonseca, arrivé cet été près d’un an après avoir été limogé de l’AS Rome. Le technicien de 49 ans a d’ailleurs pu profiter de quelques investissements réalisés lors du mercato estival pour renforcer son effectif, avec notamment les recrues Mohamed Bayo, Alan Virginius ou encore Adam (26 M€ dépensés au total l’été dernier). Néanmoins, sa relation avec son président, Olivier Létang, n’est plus au beau fixe.

Des tensions entre coach et président

En effet, selon nos informations, Paulo Fonseca a eu une discussion houleuse avec Olivier Létang quelques instants avant d’affronter le Stade Rennais, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Des témoins de la scène affirment même que l’entraîneur lusitanien reproche à son dirigeant d’interférer dans son travail de préparation pour cette rencontre décisive dans la course à l’Europe, entre le quatrième (SRFC) et le sixième du championnat (LOSC).

Cette querelle confirme donc des tensions entre l’ancien coach du Shakhtar Donetsk et l’ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain. Toujours d’après nos sources, le manque de renfort hivernal, hormis Benoît Costil (ex-AJ Auxerre), lors de la dernière fenêtre des transferts a également terni le lien entre les deux hommes. Alors que Lille est enfin de retour au premier plan en Ligue depuis son sacre final lors de la saison 2020-2021, il ne faudrait pas que cette mésentente vienne brouiller la dynamique sportive du LOSC…