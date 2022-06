France-Danemark : l'analyse à chaud de Guy Stéphan

La suite après cette publicité

L'équipe de France est tombée sur un os ce vendredi. Pour le premier match dans la nouvelle édition de la Ligue des Nations, les Bleus se sont inclinés face au Danemark (1-2) au Stade de France, au terme d'un match frustrant pour le clan tricolore. Après avoir perdu Kylian Mbappé puis Raphaël Varane sur blessure au cours de cette partie, Guy Stéphan, l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps, s'est présenté au micro de M6 pour tenter d'expliquer cette contre-performance.

« On savait que l'équipe danoise était une bonne équipe, très structurée. Sans chercher d'excuse, on arrive dans une fin de saison où les joueurs ont beaucoup joué, ils ont besoin de se régénérer. Je n'ai rien à leur reprocher. Si la frappe de NG (Kanté, sur le poteau à la 81e, NDLR) va dedans, ça peut changer les choses... C'était un match entre deux bonnes équipes, il y a eu des passages moins bien mais de bons passages. On a besoin de fraîcheur pour s'exprimer et on n'a pas eu toute cette fraîcheur aujourd'hui. Il y a un mauvais alignement, ça laisse la latitude pour trouver la profondeur. Ce sont des axes de travail que nous aurons l'occasion de travailler à l'entraînement. »