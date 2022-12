Arsenal : Fulham veut Cedric Soares en janvier

La suite après cette publicité

Arsenal ne veut plus de Cedric Soares (31 ans). Prêté six mois lors de la 2e partie de la saison 2019/2020, le Portugais n'est plus qu'un remplaçant dans l'esprit de Mikel Arteta. Dans cet exercice, il n'a disputé que 4 morceaux de matchs pour seulement 120 minutes de jeu disputées.

Le défenseur pourrait bien s'en aller dès le mois de janvier, lui qui est sous contrat jusqu'en 2024. Selon les informations de Sky Sports, Fulham aimerait le faire venir sous la forme d'un transfert sec. Le champion d'Europe 2016 retrouvait un certain Marco Silva qu'il a bien connu au Sporting CP.