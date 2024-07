Euro 2024 : l’Allemagne déclare la guerre à l’Espagne !

Avec trois championnats d’Europe remportés, l’Allemagne et l’Espagne sont les deux nations les plus titrées de ce tournoi. Habitués à atteindre régulièrement les derniers tours d’un Championnat d’Europe, les deux formations s’affrontent pour la première fois dans cette compétition depuis la finale de l’Euro 2008 qui avait été remportée par l’Espagne (1-0). Souhaitant prendre sa revanche, l’Allemagne a les dents longues, surtout après une phase de poules rondement menée et une victoire contre le Danemark en huitième de finale (2-0). Les Espagnols, sont les seuls à avoir glané 9 points sur 9 possibles lors de la phase de poules et ont écrasé la Géorgie au tour précédent (4-1). Deux équipes en forme donc et qui nous promettent un match animé dans cet Euro 2024.

La suite après cette publicité

Du côté allemand, ce sont même les déclarations publiques qui le sont. Ancien gardien de l’Allemagne, notamment lors de ce fameux Euro 2008, Jens Lehmann a fustigé l’équipe de Luis de la Fuente sur son manque d’expérience auprès de Welt TV : «l’Espagne est une petite équipe inexpérimentée, en gros, comme une équipe de jeunes. Ils ont joué de très bons matchs. Je pense que ce sera un bon match, tous les supporters neutres peuvent être heureux. Je ne sais pas si les Espagnols étaient heureux de nous avoir en quarts de finale. Vous espérez des matchs comme celui-ci.» Des propos pas forcément appréciés en Espagne, mais ce ne sont pas les seuls. En conférence de presse, Leroy Sané a fait preuve d’une grande confiance sur son futur adversaire : «de l’extérieur, ils semblent très confiants, mais ils savent que ce sera un match très compliqué. Il est clair que deux équipes fortes s’affrontent et nous espérons profiter de nos moments pour pouvoir maintenir le contrôle. Malgré tout, des dégâts peuvent être causés à une équipe comme l’Espagne.»

À lire

Euro 2024 : la réponse de Toni Kroos à Joselu

Joselu veut envoyer Toni Kroos à la retraite

Un constat également partagé par l’ancien milieu offensif allemand Michael Ballack qui a pointé du doigt la défense espagnole : «qu’est-ce que c’est ? Du bon football, sans aucun doute, mais peut-être est-ce trop risqué si les buts ne tombent pas et que l’adversaire contre-attaque avec détermination ? Ils sont également vulnérables. S’ils perdent le ballon en avançant, ils se retrouvent désorganisés. Les Espagnols paraissaient étonnamment vulnérables dans certaines situations, notamment lorsque la Géorgie contre-attaquait.» Une très grosse confiance allemande qui tranche avec certains médias. Ainsi Die Welt pense que c’est la Roja qui a le costume de favorite : «cette merveilleuse équipe est la favorite pour le titre.» Même son de cloche pour Bild : «avant le début du tournoi, les espoirs de l’Espagne pour le championnat étaient tout sauf grands. Après la phase de groupes et la victoire impeccable contre la Géorgie, l’Espagne est le favori numéro un.» Deux positions différentes outre-Rhin, mais la grosse confiance des anciens joueurs allemands a su piquer les Espagnols.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Joselu a martelé son envie d’envoyer son ami Toni Kroos, qui raccrochera les crampons après l’Euro 2024, à la retraite : «nous espérons que ce sera son dernier match. C’est un quart de finale contre une grande équipe. Nous espérons envoyer Toni à la retraite vendredi. C’est un ami. J’ai beaucoup parlé avec lui et il m’a beaucoup conseillé. Il est fondamental pour l’Allemagne et il l’a été pour le Real Madrid. Nous devons être prudents avec lui vendredi […] Nous ne nous soucions pas des joueurs de l’autre équipe. Je pense que vendredi sera le dernier match de Toni.» Interrogé par Sport Bild, Vicente del Bosque, sélectionneur de l’Espagne entre 2008 et 2016 a, lui aussi, fait part d’une grosse confiance : «l’Espagne joue plus vite et avec un meilleur rythme que l’Allemagne. Je suis fermement convaincu que nous passerons. Je ne veux pas manquer de respect et nous devons aussi être humbles. Mais je vois plus l’Espagne à bien des égards, même si l’Allemagne joue bien en attaque, notamment avec Musiala. Nous nous en sortons bien en attaque et en défense. Même si ce vendredi les deux meilleures équipes du tournoi s’affronteront et que l’Allemagne a l’avantage de jouer à domicile.» Avant même le coup d’envoi, le choc de ce vendredi à 18h entre l’Espagne et l’Allemagne est déjà lancé !