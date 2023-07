PSG : la grosse sortie médiatique de Lucas Hernandez sur son passé marseillais

La suite après cette publicité

C’est un transfert qui, du point de vue sportif, a fait l’unanimité auprès des Parisiens. Défenseur plutôt polyvalent puisque capable de briller dans l’axe comme sur le flanc gauche, et avec une grosse expérience dans les bagages, Lucas Hernandez est venu renforcer un Paris Saint-Germain qui cherchait de la qualité dans l’arrière-garde. En revanche, le passé de Lucas Hernandez n’a pas plu à tous les supporters parisiens. Effectivement, le joueur de 27 ans est né à Marseille et a déjà, par le passé, tenu des propos pro-OM.

« Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir », avait notamment écrit sur Instagram le président du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille. Sur les réseaux sociaux, d’autres supporters avaient aussi fait part de leur mécontentement quant à l’arrivée du joueur qui avait tout de même osé un « Ici c’est Paris ! » lors de sa présentation en tant que nouveau joueur du PSG. Dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, l’ancien joueur du Bayern Munich a évoqué son adaptation au Paris Saint-Germain. Et forcément, la question de son passé marseillais est revenue sur le tapis.

Il comprend les supporters

« Cela ne fait pas plaisir. Après, je comprends les gens parfaitement, je suis jeune et j’ai eu des propos maladroits sur l’OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j’arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot. Ils le verront très vite. Je suis très compétiteur et, dès mon premier match, je donnerai tout pour ce maillot », a d’abord lancé le joueur formé à l’Atlético de Madrid, qui est donc plutôt compréhensif avec les supporters qui ne voulaient pas de sa venue.

« Je suis né à Marseille, c’est vrai, mais je n’y peux rien. Je n’ai jamais vécu à Marseille, mon seul souvenir, c’est quand j’ai battu l’OM avec l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa. Sinon, je n’ai rien qui me rattache à la ville, aucun membre de ma famille n’y vit », a conclu le champion du monde 2018, qui veut absolument se détacher de cette étiquette marseillaise. Nul doute que s’il est performant et à son niveau habituel, les supporters parisiens oublieront vite. Mais si les choses venaient à mal se passer, nul doute qu’ils ne manqueront pas de lui rappeler…