Cristiano Ronaldo provoque le chaos en Allemagne

L’Euro 2024 débute ce vendredi et pour le Portugal il faudra attendre mardi prochain pour lancer les hostilités face à la Tchéquie. Les Lusitaniens qui vont d’ailleurs s’établir du côté de Marienfelde sont attendus vendredi à Gütersloh pour un entraînement collectif ouvert au public. L’occasion de voir Cristiano Ronaldo est un événement qui a créé des émules puisque les 6000 billets gratuits ont été pris en une minute alors qu’il y avait 50 000 demandes. Selon Neue Westfällische, certains de ces billets ont été proposés à la revente à plus de 100 euros. Un utilisateur aurait même proposé quatre billets pour 1000 euros.

La suite après cette publicité

L’entraînement de ce vendredi débutera à 18h et l’accès sera ouvert à 16h. La ville de Gütersloh s’attend par ailleurs à un véritable chaos et à des bouchons sur les voies de circulation. Les habitants ont été prévenus de la situation alors que 8000 spectateurs sont attendus, soit 2000 de plus que le nombre de places allouées. Les joueurs portugais sont attendus en Allemagne jeudi soir à 18h30 à l’aéroport de Münster/Osnabrück.