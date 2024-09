La sortie explosive et raciste de l’ancien président de Valence sur Vinícius Júnior !

Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, Vinicius Junior est régulièrement la cible d’actes racistes. L’an dernier, du côté du FC Valence, l’attaquant brésilien (35 sélections, 5 buts) avait notamment entendu un supporter le traiter de "mono" ("singe" en castillan). Une soirée au cours de laquelle la star madrilène avait finalement vu rouge dans les arrêts de jeu à la suite d’une échauffourée avec le défenseur Hugo Duro - quant à lui blanchi par l’arbitre. Un nouvel incident après ceux survenus sur la pelouse de l’Atlético Madrid ou encore de Valladolid. De quoi provoquer une immense polémique.

Le Brésilien face à de nombreux scandales…

Rapidement, l’ancien joueur de Flamengo avait alors reçu le soutien de son entraîneur, Carlo Ancelotti. «Ce qui s’est passé aujourd’hui nous est déjà arrivé, mais de cette manière, non. La Liga espagnole a un problème avec le racisme. Et le problème, ce n’est pas Vinicius. Il est la victime», pestait le technicien italien. «Avec mon expulsion, les racistes ont gagné. Ce n’est pas du football, c’est la Liga», ajoutait de son côté l’Auriverde dans une story sur Instagram. Soutenu par le monde du football, le joueur de 24 ans continue, aujourd’hui, de mener ce combat.

Récemment, il avait ainsi expliquait qu’en cas de récidive sur une pelouse à l’extérieur, il quitterait tout simplement le terrain en compagnie de ses coéquipiers. Une manière de mettre la pression aux autorités espagnoles ainsi qu’aux arbitres. Interrogé par la chaîne de télévision américaine CNN, le buteur merengue avait par ailleurs suggéré de confier la Coupe du monde 2030 à un autre pays que l’Espagne, co-organisatrice, en l’absence de progrès dans la lutte contre le racisme dans les stades espagnols. De quoi provoquer une véritable levée de boucliers outre-Pyrénées.

Souvent pointé du doigt pour son comportement provoquant sur les terrains, le numéro 7 de la Casa Blanca - auteur de 3 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison - continue d’ailleurs d’en agacer plus d’un… Dans un entretien accordé au média Relevo, l’ancien président de Valence de 1994 à 1997, Paco Roig, s’est à ce titre fendu d’une sortie explosive au sujet du droitier d’1m76. Questionné sur les tristes événements survenus à Valence, le 21 mai dernier, l’ex-dirigeant a notamment livré sa version des faits avec des mots pour le moins scandaleux. «Quand Vinicius débarque ici à Mestalla, vous savez ce qu’il a fait ?»

L’ancien président de Valence dérape au sujet de Vinicius Jr !

«Il est monté sur la grille, et a dit « tu m’as dit fils de p.te ». Moi j’étais à Mestalla ce jour là avec mon fils et mon petit-fils. J’ai demandé à mon petit fils Alfonso « qu’est-ce qu’ils (le public, NDLR) chantent ? ». Il m’a répondu « ils disent tonto (imbécile en espagnol, NDLR) ». Je pensais qu’ils disaient « mono » (singe en espagnol, NDLR), mais non. Et ensuite je demande à mon fils Alfonso, qui a 40 ans. Il me dit pareil, « tonto ». Puis après le mec (Vinicius) arrive, se touche et nous dit « vous allez en D2 ». Et l’arbitre lui enlève le carton rouge. Mais c’est quoi ça ? Nous on nous ferme 2 ou 3 tribunes, les fans ne peuvent pas venir pour 2 ou 3 matchs, et lui on le pardonne».

Et de poursuivre : «avant, il n’y avait pas ces problèmes, ou alors je ne m’en rendais pas compte. Romario était à moitié noir et il n’avait pas de problèmes. Mais au Real Madrid, il y a ce type qui est un… Moi le Real Madrid je l’appelle le Real Immigrés. Le Real Madrid a un joueur Espagnol, deux blancs étrangers et huit noirs. Vinicius, c’est peut-être un grand joueur, je le pense, mais c’est un… C’est une merde en tant que personne. Il va toujours se plaindre et voir l’arbitre. Moi j’ai été en Amérique du Sud 20 ou 30 ans et il ne m’est jamais rien arrivé. Je vais là-bas en étant humble et je parle avec de l’affection. Je ne peux pas aller là-bas en disant que je suis un conquistador. Mais ce mec, ce n’est pas possible. Pour qui te prends-tu au juste ?» Ambiance…