Les révélations sur le clash entre João Cancelo et Pep Guardiola, une porte de sortie inespérée s’ouvre pour Angel Di Maria

Le clash Cancelo-Guardiola qui a précipité le transfert au Bayern

Le transfert surprise outre-Manche, c’est le prêt de João Cancelo au Bayern Munich. Le Portugais va quitter Manchester City, un départ pour le moins imprévu du défenseur. Comme l’indique le Daily Mail ce matin sur sa Une, ce sont les relations difficiles avec Pep Guardiola, qui ont scellé le départ de Cancelo. «Sortez d’ici», placarde le quotidien, qui précise qu’un «clash à l’entraînement entre les deux hommes» aurait tout fait basculer. «Le coach espagnol aurait demandé à son défenseur de quitter le club.» Entre son déclassement dans la hiérarchie, ses colères et son attitude, le divorce semblait inéluctable. Cela fait aussi les gros titres du Daily Telegraph qui rapporte que «la fureur de l’arrière latéral en Coupe est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Guardiola.» Le Manchester Evening News fait dans le jeu de mot avec le nom de Cancelo pour expliquer le départ précipité du Portugais.

Galatasaray tente le coup Di Maria

La bombe de la matinée nous vient de Turquie où Fotomaç annonce que Galatasaray va tenter le coup pour Angel Di Maria ! Alors que la Juve est empêtrée dans ses affaires judiciaires, l’Argentin pourrait quitter la Vieille Dame et se laisser tenter par le challenge stambouliote. Reste à savoir si la Juve laissera partir son joueur à quelques heures de la fermeture de ce mercato hivernal.

L’Espagne s’enflamme pour les trois Clasicos

On termine ce tour de la presse par les rencontres folles qui nous attendent dans les prochaines semaines en Espagne ! Et comme l’indique AS sur sa Une, nous allons assister à «une tempête de Clasicos» ! «La Coupe du Roi oppose Madrid et le Barça en demi-finale. Entre le match aller, qui se jouera au Bernabeu, et le match retour, ils se rencontreront également en Liga, le tout, en un peu plus d’un mois.» Pour Marca, cela annonce «des jours de vertige» pour les Merengues ! «Madrid fait face à un calendrier atroce. Trois Clasicos, un derby, un match aller-retour contre Liverpool, la lutte pour la Liga et la Coupe du monde des clubs en vue. Madrid et Barcelone se rencontrent trois fois en seulement 35 jours. L’équipe d’Ancelotti a 16 matchs très exigeants à disputer au cours des deux prochains mois.» Alors que de son côté, Sport se réjouit d’assister à ce «triplé de Clasico» !