Manchester United : les mots de Cristiano Ronaldo après la remontada contre l'Atalanta

Le héros, encore une fois. Alors que Manchester United était dos à dos avec l'Atalanta Bergame mercredi soir, après avoir été mené 2-0, Cristiano Ronaldo a délivré son équipe en marquant le but victorieux à la 81e minute sur la pelouse d'Old Trafford ! Sur son compte Twitter, l'attaquant portugais a alors adressé un message après cette victoire très compliquée.

«Oui ! Le Théâtre des Rêves est en feu ! Nous sommes vivants ! Nous sommes Manchester United et nous n'abandonnons jamais ! C'est Old Trafford !», a écrit l'ancien élément de la Juventus avec quelques photos de la rencontre.

Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! 🔴⚪️⚫️ 💪🏽 pic.twitter.com/3rsmOBpS8H