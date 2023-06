Strasbourg : Jean-Ricner Bellegarde en route pour la Premier League

Cette saison, le RC Strasbourg a connu une année mouvementée. En grande difficulté en championnat jusqu’à l’arrivée de Frederic Antonetti sur le banc de touche, les Strasbourgeois ont finalement réussi à se maintenir dans l’élite avec 5 petits points d’avance sur la zone rouge. Malgré une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant 2 mois et demi, Jean Ricner Bellegarde a été l’un des grands instigateurs de la belle remontée alsacienne en Ligue 1.

L’un des meilleurs joueurs de la saison côté Strasbourg et sans doute le plus régulier depuis quatre saisons, le milieu de terrain de 24 ans a terminé la saison avec 2 buts6 passes décisives et trois penaltys provoqués. Des statistiques impressionnantes qui confirment tout le potentiel du joueur de 24 ans qui ne va pas rester à Strasbourg. Selon nos informations, Bellegarde, qui possède encore un an de contrat, va partir cet été probablement du côté de la Premier League. Son profil plait beaucoup Outre Manche où plusieurs courtisans lui font les yeux doux. L’hiver dernier, Bournemouth avait d’ailleurs failli le recruter, mais sa blessure avait changé la donne. Ça ne devrait être que partie remise.

