La nouvelle sortie d'Ander Herrera sur l'avenir de Neymar et Mbappé

Depuis plusieurs mois, Neymar et Kylian Mbappé sont respectivement annoncés au FC Barcelone et au Real Madrid. Des transferts qui ont très peu de chances de se réaliser cet été en raison de la crise liée au coronavirus. Parisien depuis l'été dernier, Ander Herrera s'est exprimé sur le futur de ses deux coéquipiers. Dans une interview accordé au quotidien As, le milieu de terrain espagnol a déclaré ne pas porter grande attention à ces rumeurs.

Il est également persuadé que les deux attaquants peuvent rester encore plusieurs années dans la capitale. Explications. « Il faut tenir compte d’un aspect fondamental, et j’en ai parlé avec Kylian, que le PSG n’est pas un club vendeur de ses stars, au contraire, il les achète. Il a assez d’argent pour garder les deux », a-t-il rapporté. C'est en tout cas tout ce qu'il souhaite. « Ils sont parmi les meilleurs du monde et j’ai encore quatre ans de contrat et je veux les apprécier à leurs côtés au PSG », a-t-il conclu.