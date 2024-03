Thierry Henry donne des nouvelles de Bradley Barcola

Sorti prématurément lors du match de l’équipe de France U23 contre la Côte d’Ivoire, Bradley Barcola souffre d’une lésion aux ischios et sera absent quelques semaines. Thierry Henry s’est exprimé au sujet de son joueur aujourd’hui en conférence de presse avant le match contre les États-Unis demain à Sochaux : «il est rentré dans son club (Paris SG). Je ne suis pas docteur. Je ne me prononce pas. Je reste dans ma zone. C’est chiant (ces blessures) parce qu’on fait attention. Il n’y avait pas d’alerte le concernant. C’est dommage pour lui et son club. On sait ce qu’il y a ce week-end (OM-PSG) et ce qui vient après (La Ligue des champions) ». Il a également donné des nouvelles de Leny Yoro et d’Enzo Millot.

La suite après cette publicité

« On prendra une décision lundi pour Yoro et Millot. Est-ce qu’on va tuer des mecs pour qu’ils ne soient pas bien ensuite ? On sait que Leny a un gros match vendredi (Lille-Lens). Il faut penser à tout cela » a-t-il indiqué aux médias. Le sélectionneur français ne veut pas prendre de risques vis-à-vis des clubs.