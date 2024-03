PSG : la tuile se confirme pour Bradley Barcola

Il était clairement en train de monter en puissance depuis plusieurs mois avec le PSG. Devenu un titulaire aux yeux de Luis Enrique au sein du club de la capitale, Bradley Barcola a surpris tout son monde et a prouvé à tout le monde qu’il était une alternative plus que crédible pour Paris et l’équipe de France sur le long terme. Pourtant, sa sortie sur blessure ce vendredi avec l’équipe de France U23 face à la Côte d’Ivoire risque de le freiner dans sa belle progression.

Alors que Thierry Henry était pessimiste hier sur son cas, le natif de Lyon a passé des examens à Châteauroux ce samedi. L’IRM passée par l’ailier de 21 ans a révélé une lésion aux ischios. Néanmoins, le grade de cette blessure n’est pas encore connu et c’est lui qui déterminera la durée de son indisponibilité. Pour autant, le scepticisme règne dans les rangs parisiens et sa présence pour les prochains rendez-vous de la bande à Luis Enrique est fortement compromise. Rentré à Paris, il devrait ainsi être absent plusieurs semaines.