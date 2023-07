Zeki Amdouni s’engage avec Burnley

Nouveau renfort de poids pour Burnley. Les Clarets qui ont déjà recruté Jordan Beyer (23 ans, Borussia Mönchengladbach), Dara O’Shea (24 ans, West Bromwich Albion), Michael Obafemi (22 ans, Swansea City) et Lawrence Vigouroux (29 ans, Leyton Orient) viennent de s’offrir une cinquième recrue. Ainsi, l’équipe coachée par Vincent Kompany a dépensé environ 18,6 millions d’euros pour recruter le Suisse Zeki Amdouni en provenance de Bâle.

L’attaquant de 22 ans sort d’une saison pleine avec 22 buts et 5 offrandes en 52 matches et a signé pour cinq ans avec Burnley. «Nous accueillons Zeki Amdouni du FC Bâle pour un contrat de cinq ans pour un montant non divulgué. Bienvenue à Burnley, Zeki» peut-on lire dans un communiqué.

