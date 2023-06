EdF Espoirs : Maxence Caqueret demande à ses coéquipiers d’oublier le mercato

En plein Euro Espoirs, le mercato peut faire tourner les têtes. Maxence Caqueret en a pleinement conscience. Le milieu de terrain lyonnais, dont le nom n’a pas été évoqué ailleurs cet été, a discuté avec ses coéquipiers de l’équipe de France de l’importance de rester concentré sur la compétition. En conférence de presse à la veille de la seconde rencontre de la phase de groupe face à la Norvège, le capitaine des Bleuets affirme même que l’Euro est surtout un moyen de se montrer auprès des recruteurs, pour ceux qui souhaiteraient partir de leur club.

«C’est une chose qui peut perturber mais ce qui fait notre force, c’est de ne pas calculer ce début de mercato, de se concentrer sur l’Euro. Les joueurs qui veulent aller voir ailleurs ou qui ont des envies de changer de clubs, c’est une vraie occasion de se montrer. On s’est dit entre joueurs, le plus important c’est l’Euro. On se doit d‘aller le plus loin possible. Le mercato, on verra ça plus tard, après le 9 juillet, car ça voudrait dire qu’on serait allé le plus loin possible» assure-t-il ce samedi. Le message est passé.

