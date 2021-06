Liga : Javier Tebas tacle le Barça et met la pression pour Lionel Messi

Lionel Messi prolongera-t-il avec le FC Barcelone ? À quelques jours de la fin de son contrat avec les Blaugranas, l'international argentin, actuellement à la Copa América avec l'Albiceleste, n'a en tout cas pas encore paraphé un nouveau bail avec son club de cœur. Forcément, une telle opération a un coût puisqu'on parle d'un joueur considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. Et les temps sont durs en Catalogne comme en Espagne, alors qu'avec le Covid-19, la Liga a enregistré des pertes considérables. Le patron de la LFP espagnole a d'ailleurs mis la pression sur le Barça, tout en taclant au passage la gestion financière de la direction du FCB.

«Sur les 700 millions d’euros de pertes estimées pour les clubs en 2020-2021, la moitié concerne Barcelone. Il y a d’autres grandes clubs qui ont fait plus d’efforts pour l’éviter. Le Real Madrid a très bien géré la pandémie. Parmi les grands clubs, il a été le meilleur dans ce domaine. Le Barça remporte la coupe des pertes financières», a dans un premier temps lâché Javier Tebas, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Avant de poursuivre : «Barcelone a dépassé sa masse salariale. Ils doivent faire un effort important. Espérons qu’ils gardent Messi, mais si c’est le cas, il faudra couper dans l’effectif […] Barcelone a un chiffre d’affaires élevé et doit restructurer sa dette. S’ils le font, la situation ne sera pas grave. Le Barça a toujours poussé sa masse salariale à la limite.» Et le patron du foot espagnol de conclure : «les règles concernant la masse salariale ne seront pas modifiées ou assouplies. Nous n’allons changer aucune règle pour Messi.» Le FC Barcelone est prévenu.