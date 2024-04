Fulham - Liverpool : les compositions officielles

Ce dimanche, la 34e journée de Premier League offre un joli duel entre Fulham et Liverpool. A domicile, les Cottagers s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Bernd Lendo dans les cages derrière Timothy Castagne, Tosin Adarabioyo, Calvin Bassey et Antonee Robinson. Le double pivot est assuré par Sasa Lukic et Joao Palhinha. Devant, Rodrigo Munoz prend la pointe de l’attaque avec Alex Iwobi, Andreas Pereira et Bobby De Cordova Reid à son soutien.

De leur côté, les Reds s’organisent dans un 4-3-3 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Harvey Elliott, Wataru Endo et Ryan Gravenberch se retrouvent dans l’entrejeu. Diogo Jota et Luis Diaz accompagnent Cody Gakpo en attaque.

Les compositions

Fulham : Leno - Castagne, Adarabioyo, Bassey, Robinson - Lukic, Palhinha - Iwobi, Pereira, De Cordova Reid - Muniz

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson - Elliott, Endo, Gravenberch - Jota, Gakpo, Diaz