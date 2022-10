Liga : trois clubs déclarent la guerre à Luis Rubiales

Voilà une polémique dont le football espagnol se serait bien passé. Récemment, le journal El Confidencial a révélé des conversations privées entre Luis Rubiales, président de la Fédération royale espagnole de football, et une personne de sa famille, dans lesquelles il a déclaré que "dans l'ordre, Villarreal, Séville et Valence" sont les équipes qu'il déteste le plus. Quelques heures après ces révélations, les trois équipes ont publié le même communiqué montrant leur malaise.

«Au vu des informations publiées par « El Confidencial » ce mardi 11 octobre sur les propos présumés de Luis Rubiales, le Villarreal CF, le Sevilla FC et le Valencia CF souhaitent exprimer conjointement leur condamnation du grave mépris du président de la Fédération royale espagnole de football envers nos clubs. Les conversations dans lesquelles il parle avec tant d'insulte, d'animosité et d'arrogance envers les trois institutions sont inacceptables de la part d'une personne qui occupe un poste à responsabilité et qui doit veiller de la même manière aux intérêts de tous les clubs de football espagnols. Le Villarreal CF, le Sevilla FC et le Valencia CF condamnent le manque de respect de Luis Rubiales envers nos entités et, surtout, envers les sentiments de ses supporters. De même, ils montrent leur plus grande préoccupation quant aux éventuelles conséquences que leur attitude envers nos clubs peut entraîner, puisque leur comportement ne contribue pas à la transparence de la compétition», précisent les clubs de Liga.