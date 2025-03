Juventus : Igor Tudor envoie déjà des messages cinglants à son vestiaire !

La Juventus retrouve le chemin de la victoire lors de son premier match sous la direction d’Igor Tudor. Le succès s’est construit sur une bonne attitude et une belle volonté, bien que le jeu n’ait pas été flamboyant, face à un Genoa qui a su rester dangereux tout au long des 90 minutes. Le match au stade s’est conclu sur le score de 1-0, grâce à un but de Kenan Yildiz à la 25e minute, qui a sans conteste été le meilleur joueur sur le terrain. En première mi-temps, la Juventus a proposé un jeu intense, cherchant de nouvelles manières d’attaquer tout en s’appuyant sur la puissance de Dusan Vlahovic, aligné titulaire pour cette rencontre, tandis que Randal Kolo Muani était sur le banc. C’est justement Dusan Vlahovic, passeur décisif, qui a été déterminant dans l’action qui a permis aux Bianconeri de prendre l’avantage à la 25e minute : Yildiz a dribblé deux défenseurs avant de tromper Leali d’une frappe puissante et précise du pied droit, à courte distance. La seconde mi-temps n’a pas changé de ton, la Juventus continuant à contrôler le jeu et essayant de provoquer des occasions en exploitant les largeurs du terrain. Genoa s’est approché avec une belle opportunité signée Pinamonti, mais la domination restait à l’équipe d’Igor Tudor.

La suite après cette publicité

Bien que Vlahovic se soit montré actif, son influence sur le match s’est fait désirer, tandis que Yildiz poursuivait ses jongleries, souvent sans suite concrète. Le match est ainsi resté tendu jusqu’à la fin, mettant une certaine pression sur le onze noir et blanc. Cependant, Genoa n’a pas su trouver les solutions pour inquiéter Di Gregorio. Au final, la Juventus a remporté une victoire essentielle, témoignant de leur attitude combative et de leur désire de réagir, tout en envoyant un message important au championnat. Tudor, ancien défenseur de la Juve et ex-adjoint d’Andrea Pirlo, a remplacé Thiago Motta après une série de contre-performances. Pour cette rencontre, il a opté pour une défense à trois et a titularisé Dušan Vlahović en pointe, préférant ce dernier à Randal Kolo Muani. Cette victoire inaugure positivement son mandat, renforçant les espoirs de qualification européenne du club turinois.

Tudor prévient ses joueurs !

Ce sont les joueurs qui en parlent le mieux. En effet, après avoir retrouvé le chemin de la victoire, Khéphen Thuram a tenu à rendre hommage à Igor Tudor, mais aussi Thiago Motta, le successeur au Croate : «j’ai vu que l’entraîneur avait parlé à Papa. Tudor est un excellent entraîneur : il me dit de jouer comme je sais le faire avec le ballon et d’être agressif au pressing», a expliqué le milieu français. Quant au buteur du jour, Kenan Yildiz a également mentionné le nouveau coach de la Juve : «Monsieur Tudor a apporté une énergie nouvelle, mais je tiens à remercier Monsieur Motta pour ce qu’il a fait». Et après la rencontre, l’entraîneur croate est sorti de son silence pour analyser sa grande première à la tête de la Vieille Dame. Fini le 4-2-3-1, Igor Tudor a tout de suite installé son 3-4-2-1 avec Nico Gonzalez et Weston McKennie en pistons, Dusan Vlahovic en pointe et Teun Koopmeiners en soutien.

La suite après cette publicité

L’ancien coach de l’OM n’a pas maché ses mots : «très satisfaits, car le Genoa est une équipe sérieuse, qui court, se bat et qui ont connu un moment que nous connaissons aujourd’hui. Nous avons fait deux ou trois entraînements, il y avait clairement un peu d’enthousiasme, mais dans deux ou trois jours, psychologiquement parlant, il faudra travailler dur, car tout est différent, le système mais aussi le style. Maintenant, on jouera peut-être un peu plus verticalement, il faudra s’adapter, avoir une intensité différente, mais les garçons ont tout donné. Je suis content, on a fait beaucoup de choses, d’autres non, mais c’était un match mérité, content aussi pour les supporters, on a joué avec cœur, tout. Maintenant, on va se reposer une journée et commencer à travailler sérieusement, une semaine complète avec tout le monde disponible». La Juventus est prête à frapper fort.