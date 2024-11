Sporting Portugal : la grande première cauchemardesque du successeur de Ruben Amorim

Pour son dernier match à la tête du Sporting Portugal, Ruben Amorim était parti en héros, après avoir terrassé le Manchester City de Pep Guardiola (4-1). Trois semaines plus tard, son successeur, João Pereira, a fait ses grands débuts sur le banc des Leões à l’occasion de la réception d’Arsenal. Mais cette fois, le stade José Alvalade n’a pas vibré. Sèchement battus 5-1 par les Gunners, les Lisboètes ont pris une sacrée claque et sont redescendus à la huitième place du classement. Pas de quoi démarrer de la meilleure des manières l’ère post Amorim. Interrogé à l’issue du match le capitaine Morten Hjulmand ne cachait pas sa colère.

« Ce fut une soirée difficile. Le Sporting ne peut pas perdre 5-1 contre n’importe quel club au monde, pas même contre Arsenal. C’est inacceptable. Nous avons un match important contre Santa Clara samedi et nous devons nous concentrer là-dessus », a-t-il confié, suivi par le buteur star de l’équipe, Viktor Gyökeres. « Nous n’avons pas très bien joué en attaque. C’est difficile de faire quelque chose quand on reçoit la plupart des ballons au milieu de terrain. Mais cela arrive parfois. Maintenant, nous allons avoir des difficultés pendant un jour ou deux, puis nous mettrons cela derrière nous. »

«Ils peuvent aussi se dire qu’il s’agit peut-être d’une erreur de casting»

Mais la presse lusitanienne s’est surtout attardée sur la grande première ratée de Pereira. Après avoir connu le leader Amorim, les médias locaux ont eux aussi déchanté, d’autant que le nouveau coach du SCP s’est fendu d’un commentaire plutôt inattendu dans sa réaction d’après-match. « C’est important de gagner et que nous n’y sommes pas parvenus aujourd’hui. Nous essaierons ce week-end de répondre à ce qui s’est passé ici aujourd’hui. Nous devons relever la tête et continuer à avancer. Le soutien des supporters à la fin du match est une force pour moi et pour les joueurs. Les joueurs sentent que les supporters sont avec eux, ils peuvent aussi se dire qu’il s’agit peut-être d’une erreur de casting (sa nomination, ndlr) », a-t-il déclaré, avant de se reprendre en conférence de presse.

« Erreur de casting ? Je ne me souviens pas avoir parlé d’erreur de casting, honnêtement. Erreur de casting… Je ne me souviens pas. Je ne sais pas si j’ai dit ça. Je suis responsable de la défaite. C’est moi qui ai préparé la tactique, c’est l’entraîneur qui veut donner une réponse maintenant avec Santa Clara. J’ai fait jouer les joueurs et c’est moi qui dois encaisser cette lourde défaite. Ce que je peux promettre, c’est donner le maximum et un travail quotidien pour continuer à faire du Sporting un club gagnant, pour essayer de gagner plus souvent et continuer à jouer du bon football comme tout le monde en a l’habitude. » De belles promesses, même si sa phrase sur l’erreur de casting est ce matin reprise en boucle par toute la presse portugaise.