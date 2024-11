Ligue des Champions : Brest baladé à Barcelone, cartons d’Arsenal, de Leverkusen et de l’Atalanta, Man City en plein doute

Grand retour de la Ligue des Champions pour la 5e journée de la phase de la ligue, et un premier vrai tournant pour la plupart des équipes. Pour le Stade Brestois, c’était surtout l’occasion de s’offrir une soirée de gala. Après 3 victoires et 1 nul, Brest affrontait le plus gros morceau de sa campagne européenne avec un déplacement de prestige à Barcelone, pour affronter le leader de la Liga. Les hommes d’Eric Roy rentraient bien dans la rencontre, et étaient même les premiers à se montrer dangereux, par Ajorque. Mais Marco Bizot décidait de faciliter la tâche des Blaugrana, avec une sortie ratée et un genou qui percutait le dos de Lewandowski (9e). Le Polonais se chargeait de transformer le penalty (1-0, 10e).

Le Barça prenait les choses en main et maîtrisait totalement le ballon, la possession grimpant presque à 80% en faveur des Catalans. Les 3 000 supporters brestois ayant fait le déplacement pouvaient malgré tout apprécier la qualité du toro proposé. Moins le feu permanent ou presque dans la surface de Bizot, qui s’en sortait bien avec seulement 1 but encaissé. La deuxième période repartait sur le même schéma, avec un Barça bien au-dessus techniquement et des Brestois qui, bien que valeureux, ne pouvaient pas rivaliser. La sanction tombait à la 66e. Sur un centre de Gerard Martin, Dani Olmo s’amusait avec Brendan Chardonnet et doublait la mise (2-0, 66e). Lewandowski a fermé le score en fin de rencontre (3-0, 90+2e). Un résultat presque heureux tant les Brestois ont souffert, logiquement, de la comparaison.

Man City s’est encore sabordé !

Dans les autres rencontres de la soirée, Arsenal s’est baladé sur la pelouse du Sporting CP, qui va vite regretter Ruben Amorim, parti à Manchester United. Invaincu jusque-là en Ligue des Champions, le club portugais a coulé à domicile face aux Gunners (1-5), qui ont vite ouvert la marque par Martinelli. Puis Havertz a profité d’un superbe service de Saka pour doubler la marque. Gabriel offrait lui le 3-0 de la tête juste avant la pause. Si Inacio redonnait un mince espoir aux siens, Saka se chargeait de les éteindre sur penalty, après une faute obtenue par Odegaard, et Trossard achevait le massacre.

Manchester City a de nouveau prouvé qu’il n’était pas dans la meilleure forme de sa vie, en peinant à trouver la faille face à un Feyenoord loin d’être ridicule. Il a fallu attendre un penalty transformé par Haaland en fin de première période pour libérer les Citizens. Et cela fonctionnait puisque Gündogan donnait de l’air dès le début de deuxième période, avant qu’Haaland mette les siens définitivement à l’abri. Mais même 3-0 à domicile n’est pas suffisant pour ce Manchester City. Car Feyenoord est parvenu à recoller à 3-3 en moins de 15 minutes, de la 75e à la 89e ! Une nouvelle désillusion pour les Citizens, qui vont décidément très mal.

Deux autres grosses victoires dans cette soirée, avec la balade de l’Atalanta Bergame sur la pelouse des Young Boys de Berne. De Ketelaere a régalé avec 3 passes décisives et 2 buts, pour une victoire 6-1. Le Bayer Leverkusen a de son côté roulé sur Salzbourg (4-0) avec un Wirtz virevoltant et auteur d’un doublé. Enfin, l’Inter Milan a petitement gagné face au RB Leipzig (1-0), grâce à un but de De Vrij suite à un coup de pied arrêté. Le club allemand reste donc à 0 points avec 5 défaites en 5 rencontres.

