Lionel Messi a snobé le Barça à cause du PSG

Arrivé ce mardi en Floride, Lionel Messi (36 ans) va bientôt démarrer son aventure avec l’Inter Miami. Une découverte pour l’Argentin synonyme de pincement au coeur pour le FC Barcelone et ses supporters. Car les Blaugranas ont bien cru que la Pulga allait revoir dans son club de toujours. Mais selon Joan Laporta, le Paris Saint-Germain est en partie responsable de désir de Messi d’aller jouer dans un club moins médiatisé.

« Le joueur le voulait, le père le voulait, mais les rythmes sont différents. Nous ne voulions pas de ce qui s’est passé la dernière fois. Il nous a dit qu’il avait décidé de rejoindre l’Inter Miami parce qu’il avait passé des saisons très difficiles à Paris, où il subissait beaucoup de pression, alors qu’à Miami il serait plus calme et pourrait penser à l’équipe nationale et que, bien qu’il ait voulu venir au Barça, il ne voulait pas passer une autre année comme ça. C’est compréhensible et nous travaillons sur un super hommage à Messi que le Barça devrait faire », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo.

