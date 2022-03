RB Salzbourg : le pari réussi d'Oumar Solet

Alors qu'on s'attendait à un festival offensif du Bayern Munich contre Salzbourg, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, la rencontre a rapidement pris une tout autre tournure puisque les Bavarois ont dû attendre la 90e minute et un exploit de Kingsley Coman pour éviter la défaite. Muselé, Robert Lewandowski n'a tiré aucune fois au but. Le Polonais a semblé en grande difficulté devant Maximilian Wöber et notamment Oumar Solet. Le Français s'est montré impérial devant Coman, avant l'égalisation (52e et 67e). Un premier match référence pour le défenseur central de 22 ans, qui sort d'un parcours compliqué...

La suite après cette publicité

Formé à l'académie du Stade Lavallois, où il a fait ses débuts en août 2017, en National 1, Oumar Solet s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable de la défense centrale des Tangos, et ce, dès la première partie de saison. Philippe Jan, ex-président du club de la Mayenne, n'a jamais douté de son talent. «Il a toujours eu une grosse volonté de faire une carrière, dès qu'il entrait sur le terrain, que ce soit en match ou à l'entraînement, on sentait tout de suite qu'il avait quelque chose en plus par rapport aux autres. Il savait que sa carrière était tracée et qu'il allait être professionnel», nous a-t-il indiqué.

Très courtisé dès sa première année à Laval

Cependant, Laval n'a pu le conserver longtemps et l'a vendu à l'Olympique Lyonnais sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat d'environ trois millions d'euros. «Beaucoup de clubs étaient intéressés, il y avait le FC Bâle, très porté vers les jeunes joueurs français et l'OL. Ils ont mis beaucoup de moyens pour se renseigner et discuter. Je ne pouvais pas conserver Oumar, un club comme l'OL, je ne refuse pas. Même si je pense que c'était un peu tôt après seulement une saison de National 1. Mais je ne fais pas de blocage», confie l'ex-président lavallois.

Alors qu'il figure parmi les cadres de la réserve lyonnaise avec Pierre Kalulu ou encore Maxence Caqueret, Solet réussi à intégrer à plusieurs reprises le groupe professionnel de Bruno Genesio. Il dispute son premier match de Ligue 1 avec l'OL face à Toulouse le 16 janvier 2019 (2-2) et devenait, à 18 ans et 343 jours, le plus jeune défenseur lyonnais à commencer un match de Championnat, depuis Samuel Umtiti. En grande difficulté, Solet est sorti au bout d'une heure de jeu et ne rejouera qu'une seule fois en pro avec l'OL, la saison suivante face à Amiens en Championnat (8 minutes de jeu).

Une aventure à l'OL compliquée

Mais le natif de Melun (77) se blesse gravement aux ligaments croisés du genou gauche lors d'un entraînement en janvier 2020 et ne dispute que quatre matches au total avec le groupe professionnel de l'OL, un rendement bien trop faible pour un joueur de son potentiel. «Le problème est qu'il était en concurrence avec des jeunes issues de la région lyonnaise. Pour signer à Lyon, il faut être très fort quand on est jeune et qu'on vient de l'extérieur. Lyon aurait pu le prêter dans un grand club de Ligue 2 avant de le lancer directement dans le grand bain», ajoute l'un de ses anciens dirigeants.

Également confronté à une crise des droits télés et du Covid-19, l'OL a donc décidé de se séparer de lui. Durant l'été, il décide de s'engager au RB Salzbourg pour 4,5 millions d'euros et sa carrière va connaître un tournant.

Le RB Leipzig a tout changé

«Il y avait des demandes de la Ligue 1, mais il était clair pour moi que je voulais faire mes preuves à l'étranger. La bonne image du FC Red Bull Salzbourg m'a convaincu de venir ici. Il était clair pour moi que les jeunes joueurs ont une chance ici, expliquait-il après son transfert sur le site du club, malgré un début difficile. Bien sûr, mes débuts n'ont pas été faciles. Je n'ai pas pu complètement convaincre l'entraîneur (ndlr : Jesse Marsch). Avec seulement quelques minutes, vous avez peu de chance de briller. Même sans connaître un mot d'allemand, ce n'était pas facile pour moi».

Mais après une Bundesliga remportée lors de sa première saison, le défenseur de 22 ans a réussi à entrer dans le onze de Matthias Jaissle et a découvert la Ligue des champions. Oumar Solet reste maintenant un élément indispensable de l'effectif autrichien... au point d'avoir l'ambition de porter prochainement le maillot tricolore. «Quand je parle avec mes potes de France, Amine Gouiri et Maxence Caqueret, on se soutient mutuellement. Nous visons haut. Je leur ai dit que dans deux ans, je jouerai avec l'équipe tricolore. Si tout va bien, les choses peuvent aller très vite pour moi». Si les blessures l'épargnent, Oumar Solet est promis à un avenir radieux.

Pour Bayern - Salzbourg, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire 3-0 du Bayern pour tenter de remporter 1 370 € (cote à 6,85). (cotes soumises à variation)