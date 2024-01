Benfica : Angel Di Maria au cœur d’une grosse polémique

Ángel Di María (35 ans) réalise pour le moment une saison plus qu’honorable avec le Benfica Lisbonne. Pourtant, depuis quelques heures, une polémique enfle au Portugal. Lors du match entre Benfica et Sporting Braga en 1/8e de finale de la Coupe du Portugal, le champion du monde argentin aurait mis un coup de tête à un arbitre. Selon Sport, Ángel Di María s’est mis en colère à cause d’une remise en jeu signalée par l’arbitre assistant. Très agité face à lui, il l’a même affronté, se tenant face à face avec lui. De nombreux supporters estiment que la vidéo montre même un possible coup de tête de l’ailier du Benfica et qu’il aurait dû être expulsé.

Sur certaines images sur diffusées sur les réseaux sociaux, on voit en effet le champion du monde s’énerver contre l’arbitre de touche et lui faire un tête contre tête. Un geste inexcusable pour celui qui va vivre ses derniers mois avec son dernier club européen. En fin de saison, l’ancien madrilène et parisien notamment retournera dans son club formateur, Rosario Central.