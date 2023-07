Arsenal prévient la concurrence pour Balogun

La suite après cette publicité

Prêté au Stade de Reims la saison dernière, Folarin Balogun a explosé en Ligue 1 au sein d’une belle formation. Avec 20 buts au compteur en 35 journées, l’attaquant de 22 ans s’est fait un nom en France, avant de repartir en Angleterre. Chez les Gunners, le jeune buteur n’a pas la garanti d’avoir du temps de jeu face à Gabriel Jesus, voire Kai Havertz qui peut évoluer dans une position plus avancée.

Convoité par de nombreux clubs, dont l’Inter Milan qui cherche à pallier les départs d’Edin Dzeko et Romelu Lukaku notamment, Arsenal ne va pas brader son avant-centre. Selon The Sun, les Anglais attendraient environ 60 M€ pour Folarin Balogun. Jusqu’à présent, les Nerazzurri sont les plus insistants sur le dossier, même si l’AC Milan, l’OM, l’AS Monaco et le RB Leipzig suivent également le joueur. Ce qui est sûr, c’est que l’ancien reimois a fait comprendre à son club formateur qu’il ne souhaitait pas être prêté et qu’il accepterait seulement un transfert permanent. Affaire à suivre…

