Arsenal : Dani Ceballos pas contre un retour au Real Madrid

Prêté pour la deuxième année consécutive à Arsenal, Dani Ceballos n’en reste pas moins un joueur appartenant au Real Madrid, club avec lequel il est lié jusqu’en juin 2023. Au fil des mois, l'Espagnol s'est épanoui en Premier League avec les Gunners, et semble s'y sentir bien. Malgré cela, le milieu de terrain de 24 ans n’a jamais caché son rêve d’évoluer chaque week-end dans l’antre du Santiago Bernabéu qui, selon lui, n’est tout autre que «la Mecque du football». Malgré son rêve d’enfant, le joueur formé au Betis n’a jamais trouvé sa place dans l’équipe de Zinedine Zidane jusqu'à présent, mais si ce dernier venait à faire appel à lui en vue de la saison prochaine, il n’a pas caché qu’il serait compliqué de refuser une telle opportunité.

«L'année dernière, j'étais heureux à Arsenal et nous sommes parvenus à un accord avec le Real Madrid pour continuer pendant une autre année. Pas de problème car nous avons tous compris que c'était le meilleur pour mon avenir. J'ai un contrat avec le Real Madrid pour les trois prochaines années et je ne suis pas le seul à décider. Cela dépend aussi du président et de l'entraîneur mais personne ne peut refuser de jouer pour le Real Madrid», a ainsi confié l’Espagnol au cours d'une interview accordée à The Sun. Les Gunners sont désormais prévenus.