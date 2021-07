Lille : Xeka sort du silence après son altercation avec Tiago Djalo

C'est la scène marquante du match amical ayant opposé Courtrai au LOSC ce samedi (1-1). Tiago Djalo (21 ans) et Xeka (26 ans) ont été expulsés juste après le coup de sifflet de la mi-temps après que les deux hommes en sont venus aux mains. Reinildo (27 ans) a même été contraint de séparer ses deux partenaires, alors que le défenseur portugais qui a vraisemblablement lancé les hostilités en se dirigeant vers son compatriote en courant alors que le milieu de terrain se dirigeait vers les vestiaires. Dans une story publiée sur son compte Instagram, Xeka est sorti du silence, se dédouanant et faisant son mea culpa auprès des supporters lillois.

« Je tenais juste à m'expliquer sur ce qui s'est passé pendant le match. J'ai fait une remarque à un collègue avec qui je n'ai jamais eu de soucis, cependant celui-ci s'est senti offensé pourtant je n'ai jamais insulté ou manqué de respect envers lui. Au coup de sifflet à la mi-temps, il s'est précipité vers moi avec agression et j'ai essayé tout simplement de me défendre. Mais je m'excuse auprès des supporters et du club pour cette situation et mentalité qui n'ont jamais fait partie de ma carrière. Tout le monde qui me connaît, savent bien que ne ne suis pas du tout agressif, je peux avoir une personnalité forte mais c'est toujours avec les bonnes intentions », a ainsi écrit Xeka ce samedi soir. Suffisant pour mettre fin à cet épisode ?